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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 декабря 2021, 14:57

Выпущена первая партия вакцины "Эпиваккорона-Н"

Человек делает прививку.

Участвовать в исследованиях вакцины будут 250 добровольцев. Фото: Галина Соловьёва.

Первая серия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV) выпущена в гражданский оборот. Её объём - 12 тысяч доз. Об этом сообщается в Instagram разработчика вакцины - научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Она предназначена для клинических исследований третьей фазы. Как указано в сообщении, участвовать в этих исследованиях будет 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет.

Напомним, вакцина "Эпиваккорона-Н" зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года.

Как отмечает разработчик, основу  новой вакцины (именно это обозначает буква "Н" в её названии), как и в случае созданной ранее "Эпиваккороны", составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Два из трёх этих пептидов объединены в один. В этом и есть отличие Aurora-CoV от "Эпиваккороны".

Ранее "Областная газета" писала, что Центр Гамалеи разработал модификацию вакцины "Спутник V" против "омикрона". А еще мы рассказывали, что омикрон" подтверждён у 25 человек в России.

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