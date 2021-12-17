На Среднем Урале ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов вузов

Дмитрий Козловских подписал постановление о расширении категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Главный государственный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о расширении категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. В перечень вошли студенты вузов старше 18 лет.

Согласно документу, опубликованному на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, студенты высших учебных заведений, которым исполнилось 18 лет, должны привиться первым компонентом вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной до 1 февраля. Второй компонент вакцины должен быть поставлен не позже 1 марта.

В постановлении сказано, что в период с 6 по 12 декабря на Среднем Урале зарегистрировали 4 649 случаев заболевания коронавирусом. На 16 декабря в регионе прививку от ковида поставили 37 159 студентов вузов - это 45,4% от общего числа учащихся.

При этом Дмитрий Козловских поручил организовать проведение вакцинации прямо в здании вузов.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для жителей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующий приказ подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.