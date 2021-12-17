В Каменске-Уральском заработал первый аппарат компьютерной томографии в поликлинике

Новый аппарат стоит около 26 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В одной из поликлиник Каменска-Уральского установили компьютерный томограф (КТ). Это первый аппарат в амбулаторном звене города.

Новый компьютерный томограф установлен в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Аппарат позволит на ранних стадиях выявлять онкологические, сердечно-сосудистые заболевания. На открытии кабинета КТ присутствовал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

"В Каменске-Уральском это четвёртый аппарат. Но уникальность этого кабинета заключается в том, что он расположен в поликлиническом звене. Мы идём путём модернизации диагностических амбулаторных центров, где концентрируем достаточно тяжёлую технику", - цитирует регионального министра департамент информполитики Свердловской области.

С помощью компьютерного томографа можно выявить патологии органов грудной клетки, брюшной полости, головного мозга, ЛОР-органов и костно-мышечной системы. У нового аппарата повышенная информативность, улучшенное качество снимков и низкая лучевая нагрузка на пациента. Его стоимость составляет около 26 млн рублей, а вес - более 3,5 тонн.

Читайте также:

В Качканаре открыли диагностический центр стоимостью более 100 миллионов рублей.