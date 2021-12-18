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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 декабря 2021, 09:22

Нижний Тагил и Каменск-Уральский снова в лидера по приросту заболевших COVID-19

человек идёт по улице

В регионе действую коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 190 тысячи заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 629 человек заболел COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 70 609 (+177),

2. Нижний Тагил - 16 155 (+81),

3. Каменск-Уральский и Каменский район -  7 928 (+42),

4. Асбест - 1 890 (+39),

5. Первоуральск - 9 677 (+37).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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