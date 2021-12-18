Нижний Тагил и Каменск-Уральский снова в лидера по приросту заболевших COVID-19

В регионе действую коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 190 тысячи заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 629 человек заболел COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 70 609 (+177),

2. Нижний Тагил - 16 155 (+81),

3. Каменск-Уральский и Каменский район - 7 928 (+42),

4. Асбест - 1 890 (+39),

5. Первоуральск - 9 677 (+37).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.