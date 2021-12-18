Нижний Тагил и Каменск-Уральский снова в лидера по приросту заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 190 тысячи заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 629 человек заболел COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 70 609 (+177),
2. Нижний Тагил - 16 155 (+81),
3. Каменск-Уральский и Каменский район - 7 928 (+42),
4. Асбест - 1 890 (+39),
5. Первоуральск - 9 677 (+37).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20 заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале