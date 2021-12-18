Евгений Куйвашев присудил премии 66 свердловским врачам

Губернатор Евгений Куйвашев в рамках Года медицинского работника присудил специальные премии уральским врачам. Вознаграждения получат 66 специалистов.
"Специальные премии уральским врачам впервые присуждены в Год медицинского работника. Мы определили 10 номинаций, и конкурсная комиссия выбрала лучших. Всего 66 человек", - написал губернатор в Instagram.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, медики отмечены в 10 номинациях:
- "На переднем крае" - 12 человек,
- "За работу в экстремальных условиях" - 12 человек,
- "У истоков жизни" - 6 человек,
- "Технология года" - 6 человек,
- "За эффективную организацию медицинской помощи" - 6 человек,
- "За верность профессии" - 6 человек,
- "Спасение года" - 6 человек ,
- "За создание безопасной среды" - 6 человек,
- "За надежность и профессионализм" - 3 человека,
- "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" - 3 человека.
22 врача-лауреата I степени получат по 270 тысяч рублей, 22 лауреата II степени - по 220 тысяч рублей, ещё 22 медика, которым присудили премию III степени, получат по 160 тысяч рублей.Соискателей выдвигали медицинские коллективы, лауреатов определила специальная конкурсная комиссия, созданная Минздравом.
Напомним, в четверг, 16 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил педагогов-победителей профессиональных конкурсов. Премии присуждены 34 специалистам.
Сюжет
Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.