Евгений Куйвашев присудил премии 66 свердловским врачам

Губернатор рассказал в социальной сети о подвигах врачей. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашев в рамках Года медицинского работника присудил специальные премии уральским врачам. Вознаграждения получат 66 специалистов.

"Специальные премии уральским врачам впервые присуждены в Год медицинского работника. Мы определили 10 номинаций, и конкурсная комиссия выбрала лучших. Всего 66 человек", - написал губернатор в Instagram.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, медики отмечены в 10 номинациях:

"На переднем крае" - 12 человек,

"За работу в экстремальных условиях" - 12 человек,

"У истоков жизни" - 6 человек,

"Технология года" - 6 человек,

"За эффективную организацию медицинской помощи" - 6 человек,

"За верность профессии" - 6 человек,

"Спасение года" - 6 человек ,

"За создание безопасной среды" - 6 человек,

"За надежность и профессионализм" - 3 человека,

"Бескорыстное и самоотверженное служение людям" - 3 человека.

22 врача-лауреата I степени получат по 270 тысяч рублей, 22 лауреата II степени - по 220 тысяч рублей, ещё 22 медика, которым присудили премию III степени, получат по 160 тысяч рублей.Соискателей выдвигали медицинские коллективы, лауреатов определила специальная конкурсная комиссия, созданная Минздравом.

Напомним, в четверг, 16 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил педагогов-победителей профессиональных конкурсов. Премии присуждены 34 специалистам.