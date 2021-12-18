В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 27 434 человека

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 27 434 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 186 823 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 283 человека. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболело 626 жителей.

Из больниц выписались уже 8 952 266 россиян, из которых 38 041 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 076 жизней. За всё время пандемии в России число жертв COVID-19 составило 296 180 жителей.

Отметим, что днём ранее в России выявили 27 743 новых пациента.

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