Россия с 19 декабря ограничила въезд в страну иностранцам из Кении

Прибывшие должны будут также пройти тестирование. Фото: Галина Соловьёва

С 19 декабря в Россию будет запрещён въезд иностранцев из Кении в связи с распространением коронавируса. Также граждане и жители африканской страны по прибытии в РФ будут обязаны пройти экспресс-тестирование на COVID-19.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает, что новые меры начинает действовать с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года.

С этого момента для граждан Кении и всех, кто находился на территории страны в течение последних 14 дней дней, ограничен въезд в России. Пассажиры рейсов, следующих в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда, должны иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за два календарных дня до прибытия.

Россиянам прибывшим из Кении, будут проводить экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Кроме этого, все прилетевшие из африканской страны должны будут пройти 14-дневный карантин и дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, с 28 ноября в Россию запрещён въезд иностранцев из Гонконга и южных стран Африки.