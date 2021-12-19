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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 декабря 2021, 13:01

В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 621 человек

Женщина в маске

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 621 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 191 864 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписались 430 человек.

За предыдущие сутки в Свердловской области 626 человек заболели COVID-19. Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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