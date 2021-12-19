Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 декабря 2021, 13:12

За сутки в России коронавирусом заболели 27 967 жителей

Люди в масках

В общественном транспорте действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 27 967 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 214 790 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3 013 человека. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболел 621 житель.

Из больниц выписались уже 8 984 921 россиян, из которых 32 655 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 023 жизни. За всё время пандемии в России число жертв COVID-19 составило 297 203 жителя.

Отметим, что днём ранее в России выявили 27 434 новых пациента.

Читайте также:

В России появилась тест-система для выявления штамма "омикрон".

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.12.2021, 16:09 / Общество
Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД
19.12.2021, 15:10 / Общество
Прокуратура проверит информацию о ссоре учительницы и ученика в Берёзовском
19.12.2021, 14:11 / Общество
ГИБДД предупредила екатеринбуржцев об опасностях на дорогах из-за снегопада
19.12.2021, 13:12 / Общество
За сутки в России коронавирусом заболели 27 967 жителей
19.12.2021, 13:01 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 621 человек