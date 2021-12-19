За сутки в России коронавирусом заболели 27 967 жителей

В общественном транспорте действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 27 967 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 214 790 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3 013 человека. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболел 621 житель.

Из больниц выписались уже 8 984 921 россиян, из которых 32 655 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 023 жизни. За всё время пандемии в России число жертв COVID-19 составило 297 203 жителя.

Отметим, что днём ранее в России выявили 27 434 новых пациента.

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