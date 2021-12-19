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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 декабря 2021, 17:34

Труд медиков в новогодние выходные будет оплачиваться в двойном размере

Врачи в коридоре

Врачи работают все новогодние праздники. Фото: Галина Соловьёва

В России врачи работают и в новогодние праздники. Оплата труда за этот период будет рассчитываться по двойному тарифу. 

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Расчёт выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", - сказал он.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на эти цели будут выделены.

Напомним, в октябре Михаил Мишустин выделил на выплаты медработникам, борющимся с COVID-19, ещё 68 миллиардов.

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