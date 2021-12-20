Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов, перцев, винограда из Турции и Ирана

Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов из Турции и Ирана. Фото: Алексей Кунилов.

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России небезопасной плодоовощной продукции из Турции и Ирана. Причина тому - наличие в ней химических веществ, угрожающих здоровью.

В частности, с 27 октября по 7 декабря надзорным ведомством выявлено шесть видов сельскохозяйственной продукции из этих стран, которые содержали остатки различных видов пестицидов. Большинство этих веществ не прошли государственную регистрацию в России и не разрешены.

"Концентрации таких пестицидов, как хлорпирифос, ацетамиприд, являющихся веществами второго класса опасности, превышали в различных видах пищевой продукции более чем в два раза", - сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Там же приведены примеры, насколько может быть опасна такая продукция. Так, для ребёнка с массой тела 20 килограммов употребление в пищу одного среднего мандарина, который содержит хлорпирифос, может привести к проявлению токсических эффектов. А употребление винограда, в котором превышена концентрация ацетамиприда, чревато острым отравлением организма как ребёнка, так и взрослого человека.

В итоге приостановлен ввоз из Турции и Ирана на территорию нашей страны небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов. В связи с неоднократными нарушениями с 17 ноября – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, со 2 декабря – ввоз перца иранского происхождения, с 10 декабря – ввоз винограда турецкого происхождения. Принятые меры позволили не допустить к ввозу в Россию около 60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов из Турции.

Также в октябре 2021 года запретили ввоз четырёх видов пищевой продукции производства КНР. В ней выявили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%.

Ранее "Областная газета" писала, что Россия приостановила ввоз ряда продуктов с ГМО из Китая.