В Свердловской области за сутки зарегистрировано 615 случаев COVID-19

На лечении остаются 17,4 тысячи пациентов. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 615 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 192 479.

За всё время из больниц выписались 165 982 свердловчанина (+451 за сутки). На лечении остаются 17,4 тысячи пациентов.

Зарегистрировано ещё 33 случая смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончался 9 091 человек, сообщает федеральный оперштаб.

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