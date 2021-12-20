В Свердловской области за сутки зарегистрировано 615 случаев COVID-19

Ещё 615 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 192 479.
За всё время из больниц выписались 165 982 свердловчанина (+451 за сутки). На лечении остаются 17,4 тысячи пациентов.
Зарегистрировано ещё 33 случая смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончался 9 091 человек, сообщает федеральный оперштаб.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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