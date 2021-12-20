В России зафиксировали 27 022 новых случая COVID-19

В стране проведено почти 235,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 459 тысяч – за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 27 022 человека. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 241 812 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 9 014 980 россиян, в том числе 30 059 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 019 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 298 222 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 235,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 459 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1 527 924 человека.

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