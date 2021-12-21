Больше половины заболевших COVID-19 свердловчан ‒ жители трёх городов

За всё время из больниц выписались почти 166 тысяч свердловчанин. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении COVID-19 на территории Свердловской области. По информации на 20 декабря, с начала пандемии инфекцию подхватили 192 479 человек.

Из них 50,5% - жители трёх городов ‒ Екатеринбурга (71 088 или 36,9% от общего числа заболевших с начала пандемии), Нижнего Тагила (16 350, 8,5%) и Первоуральска (9 792, 5%). Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

По данным свердловского оперштаба, в предыдущие сутки коронавирус был подтверждён у жителей столицы Урала, Алапаевска и Алапаевского района, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Карасноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога. А также Сысертского, Тавдинского, Тугулымского, Туринского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского Белоярского, Нижнетуринского, Пышминского и Горноуральского городских округов.

На лечении остаются 17,4 тысячи пациентов. Состояние 515 госпитализированных оценивается как тяжёлое.