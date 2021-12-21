Минздрав обновил национальный календарь прививок

Минздрав включил вакцинацию подростков от ковида в нацкалендарь. Фото: Галина Соловьёва

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового национального календаря прививок. Вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса включена в список профилактических прививок по эпидпоказаниям.

В документе указано, что детей будут прививать добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в категорию приоритета третьего уровня по вакцинации от COVID-19 включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и вузов старше 18 лет.

Отметим, что в категорию приоритета первого уровня включены лица 60 лет и старше, медики и учителя, а также люди с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников. К категории второго уровня отнесены, в том числе работники сферы услуг.

Добавим, что в национальный календарь входит 24 профилактические прививки по эпидпоказаниям и 19 профилактических прививок, в том числе прививка от гриппа, полиомиелита, краснухи, кори, гепатитов и другие. Приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Все предыдущие нацкалендари прививок признаны утратившими силу.

Напомним, что вакцину "Спутник М" от ковида для подростков от 12 до 17 лет включительно зарегистрировали в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе "Спутника V". Как и взрослая вакцина, он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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