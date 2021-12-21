За сутки в Свердловской области выявили 598 случаев коронавируса

Выявлен минимум заболевших с 19 октября. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 598 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 21 декабря. Менее 600 заболевших последний раз фиксиовали 19 октября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 193 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 166 тысяч свердловчан, в том числе 458 человек - за последние сутки. На лечении остаются более 17 тысяч человек. Состояние около 500 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+216), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 193 077", - сообщили в региональном оперштабе.

За всё время скончались более 9,1 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 32 летальных исхода.

Накануне стало известно о 615 заразившихся, 451 выздоровевшем и 32 скончавшихся.

В связи со снижением суточного числа заболевших в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев принял решение отменить QR-коды в ТЦ. Ограничения смягчаются на месяц - с 22 декабря по 20 января. Кроме того, кафе и ресторанам снова разрешено работать в ночное время с организацией входа по QR-кодам.

Читайте также:

Первый муниципалитет Свердловской области досрочно отправил школьников на каникулы.

Больше половины заболевших COVID-19 свердловчан ‒ жители трёх городов.