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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 декабря 2021, 13:37

В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах

торговый центр

В случае ухудшения ситуации властям придётся вернуть ограничения досрочно. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об отмене системы QR-кодов при входе в торговые центры. Послабление связано с предстоящими праздниками.

Как заявил глава региона в Instagram, взвесив все "за" и "против" было принято решение, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять QR-код. Кроме того, в этот же период времени кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время. При этом у посетителей данных заведений QR-коды спрашивать придётся. Соответствующий документ ещё не опубликован.

"Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Всё вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей", - отметил губернатор, добавив, что в случае ухудшения ситуации властям придётся вернуть ограничения досрочно.

Добавим, сегодня впервые с 19 октября в регионе выявлено менее 600 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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