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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 декабря 2021, 20:13

В России штамм "омикрон" выявили у 41 человека

Медик капает из пипетки

В Свердловской области есть обсерватор для прибывших из Африки и Гонконга.Фото: Алексей Кунилов

В России выявили новые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Число обнаруженных случаев возросло до 41.

Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", - сказала Анна Попова.

Она отметила, что на сегодняшний день состояние всех пациентов оценивается как стабильное. Первые 16 пациентов, у которых был выявлен штамм "омикрон", уже выздоровели и выписались из больницы.

Напомним, по данным на 16 декабря, в России "омикрон" был подтверждён у 25 человек.

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