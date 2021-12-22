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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2021, 09:00

Более 2 000 заболевших коронавирусом выявлено в 18 свердловских муниципалитетах

Мужчина в маске убирает снег

Накануне менее 600 новых случаев было выявлено впервые с 19 октября. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 79% инфицированных COVID-19 приходится на 18 муниципалитетов.

В них выявлено более 2 000 заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 71 304 ковид-пациента за всё время),
  • Нижний Тагил (16 392),
  • Первоуральск (9 814),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (8 132),
  • Ревда (6 516),
  • Берёзовский (4 987),
  • Реж (4 773),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 386),
  • Камышлов и Камышловский район (3 752),
  • Верхняя Пышма (3 265),
  • Богданович (2 906),
  • Нижнесергинский район (2 534),
  • Сухой Лог (2 340),
  • Алапаевск и Алапаевский район (2 383),
  • Серов (2 218),
  • Артинский район (2 132),
  • Горноуральский ГО (2 076),
  • Качканар (2 059). 151 969

Накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 193 тысяч. Менее 600 новых случаев было выявлено впервые с 19 октября.

В связи со снижением суточного числа заболевших в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев принял решение отменить QR-коды в ТЦ. Ограничения смягчаются на месяц - с 22 декабря по 20 января. Кроме того, кафе и ресторанам снова разрешено работать в ночное время с организацией входа по QR-кодам.

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Областная газета Свердловской области

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