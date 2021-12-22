Более 2 000 заболевших коронавирусом выявлено в 18 свердловских муниципалитетах

Накануне менее 600 новых случаев было выявлено впервые с 19 октября. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 79% инфицированных COVID-19 приходится на 18 муниципалитетов.

В них выявлено более 2 000 заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (зарегистрировано 71 304 ковид-пациента за всё время),

Нижний Тагил (16 392),

Первоуральск (9 814),

Каменск-Уральский и Каменский район (8 132),

Ревда (6 516),

Берёзовский (4 987),

Реж (4 773),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 386),

Камышлов и Камышловский район (3 752),

Верхняя Пышма (3 265),

Богданович (2 906),

Нижнесергинский район (2 534),

Сухой Лог (2 340),

Алапаевск и Алапаевский район (2 383),

Серов (2 218),

Артинский район (2 132),

Горноуральский ГО (2 076),

Качканар (2 059). 151 969

Накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 193 тысяч. Менее 600 новых случаев было выявлено впервые с 19 октября.

В связи со снижением суточного числа заболевших в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев принял решение отменить QR-коды в ТЦ. Ограничения смягчаются на месяц - с 22 декабря по 20 января. Кроме того, кафе и ресторанам снова разрешено работать в ночное время с организацией входа по QR-кодам.