Более 2 000 заболевших коронавирусом выявлено в 18 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 79% инфицированных COVID-19 приходится на 18 муниципалитетов.
В них выявлено более 2 000 заразившихся с начала пандемии. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (зарегистрировано 71 304 ковид-пациента за всё время),
- Нижний Тагил (16 392),
- Первоуральск (9 814),
- Каменск-Уральский и Каменский район (8 132),
- Ревда (6 516),
- Берёзовский (4 987),
- Реж (4 773),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 386),
- Камышлов и Камышловский район (3 752),
- Верхняя Пышма (3 265),
- Богданович (2 906),
- Нижнесергинский район (2 534),
- Сухой Лог (2 340),
- Алапаевск и Алапаевский район (2 383),
- Серов (2 218),
- Артинский район (2 132),
- Горноуральский ГО (2 076),
- Качканар (2 059). 151 969
Накануне общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 193 тысяч. Менее 600 новых случаев было выявлено впервые с 19 октября.
В связи со снижением суточного числа заболевших в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев принял решение отменить QR-коды в ТЦ. Ограничения смягчаются на месяц - с 22 декабря по 20 января. Кроме того, кафе и ресторанам снова разрешено работать в ночное время с организацией входа по QR-кодам.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале