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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2021, 11:12

В Свердловской области снова снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Школьница в маске меряет температуру

Из-за распространения ОРВИ и коронавируса среди детей свердловские власти приняли решение отправить школьников на каникулы досрочно. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за неделю с 13 по 19 декабря выявили 51 277 случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 76% и ниже уровня прошлой недели на 5,6%.

Большинство простудившихся - 65% - по-прежнему дети. Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны следующие свердловские муниципалитеты: ГО Богданович, ЗАТО Свободный, Староуткинск, Краснотурьинск, Карпинск, Асбестовский, Туринский ГО, MO Город Алапаевск. Уровень заболеваемости там выше среднеобластного в 1,5 раза и более.

В Екатеринбурге за семь дней выявили 23 096 подхвативших ОРВИ. Число простудившихся так же, как и по области, снижается (по городу на 13,6% по сравнению с прошлой неделей). При этом показатели всё ещё выше эпидпорога на 55,2%. В понедельник городской департамент образования сообщил, что из-за инфекций на дому обучаются 149 групп школьников. Это на 45% меньше, чем на прошлой неделе.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за семь дней стало меньше и пациентов, которым поставлен предварительный диагноз "внебольничная пенвмония". Всего зафиксировано 1 314 случаев. Это ниже уровня прошлой недели на 10,6%. Неблагополучными муниципалитетами по внебольничной пневмонии сейчас являются Шалинский, Сысертский ГО, ГО Верхняя Тура, Слободо-Туринский МР, Нижнесергинский МР, Каменский ГО, МО пос. Уральский, ГО Первоуральск, МО г. Среднеуральск. При этом в столице Урала число таких предварительных диагнозов выросло на 3,4%, до 590 случаев.

Из-за распространения ОРВИ и коронавируса среди детей свердловские власти приняли решение отправить школьников на каникулы досрочно. У большинства ребят уроки закончатся 25 декабря.

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Областная газета Свердловской области

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