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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2021, 14:00

За сутки в России коронавирус подхватили 25 264 человека

Люди в масках на улице.

Выздоровел и выписался из больниц за всё время 9 097 521 россиянин. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус подхватили 25 264 человека в России. Это на 643 случая меньше по сравнению с данными федерального оперштаба днём ранее. За всё время пандемии ковидом заболели 10 292 983 жителя страны.

Выздоровел и выписался из больниц за всё время 9 097 521 россиянин. В том числе за последние сутки - 42 322 человека. Жертвами коронавируса стали 300 269 жителей страны. Причём за последние сутки в России зарегистрировано 1020 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

По данным Роспотребнадзора, в нашей стране проведено свыше 236,3 млн тестов на ковид. В их числе 415 тысяч - за последние 24 часа. Под медицинским наблюдением сегодня остаются 1 494 115 человек.

Сутками ранее сообщалось о 25 907 россиянахзаболевших коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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