Кировградские пенсионеры получат по 300 рублей за вакцинацию от COVID-19

Получить денежное вознаграждение можно будет за вакцинацию в Кировградской ЦГБ. Фото: Галина Соловьёва.

Мэрия Кировградского ГО запустила мероприятие по стимулированию пожилых граждан к вакцинации от коронавируса. Поставив прививку в Кировградской ЦГБ, пенсионеры смогут получить 300 рублей.

Принять участие в акции могут жители Кировградского ГО старше 60 лет, которые ушли на пенсию после работы в бюджетных организациях. При этом у таких граждан должен быть сертификат о прохождении двух этапов вакцинации от ковида.

"В 2021 году выплаты будут производиться 21, 22, 23 декабря по адресу: Кировград, ул.Свердлова, 44 с 9:00 до 15:00. В 2022 году выплаты будут производиться с 24 января по 28 февраля включительно, в рабочие дни с 9:00 до 15:00 по адресу: Кировград, ул. Калинина, 4", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе Кировградского ГО во "ВКонтакте".

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, сертификат о прохождении полного курса вакцинации в Кировградской ЦГБ, пенсионное удостоверение и трудовую книжку.

Мэр Кировграда Александр Оськин отметил в разговоре с корреспондентом "Областной газеты", что цель этой выплаты не столько привлечь пенсионеров к вакцинации, сколько поддержать пожилых граждан в преддверии Нового года.

"Мы ежегодно выделяем средства из бюджета на поддержку пенсионеров перед Новым годом. В этом году решили провести дополнительное мероприятие. По нашим подсчётам, в Кировграде зарегистрированы около 2 400 пожилых граждан, ушедших на пенсию после работы в бюджетных организациях. Средства на этих людей у нас предусмотрены в муниципальном бюджете", - рассказал глава Кировградского ГО.

Таким образом, на выплаты пенсионерам, прошедшим вакцинацию, потребуется порядка 720 тыс. рублей.

Отметим, что с сегодняшнего дня в выездных пунктах вакцинации Екатеринбурга стартует новогодняя акция. За поставленную прививку жители Екатеринбурга могут получить сертификат на неделю бесплатного посещения фитнес-зала.

Ранее за вакцинацию от ковида поощрили жителей Ревды, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.