В январе в Свердловской области стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

Услуги по реабилитации детей-инвалидов будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. Фото: Владимир Мартьянов.

В следующем году в Свердловской и Тюменской областях начнётся пилотный проект. Речь идёт об оказании услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов.

Постановление об этом утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на сайте кабмина.

В рамках проекта все основные и сопутствующие услуги по реабилитации детей-инвалидов возрастом 4-17 лет, которые проживают на Среднем Урале и в Тюменской области, предоставят комплексно и на основании электронного сертификата.

"В частности, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание и пациентов, и их сопровождающих в этих учреждениях," - сообщает пресс-служба Правительства РФ. - "Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации".

Стартует реализация проекта 1 января 2022 года. На первом этапе речь идёт об организации процесса. Предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата начнётся 2 июня 2022 года. Их будут оказывать в региональных и федеральных реабилитационных учреждениях. Завершится пилотный проект 31 декабря 2024 года. От его результатов зависит, будут ли его распространять на другие регионы страны.

Ранее "Областная газета" писала, что Правительство РФ утвердило список лечебных продуктов для детей-инвалидов на 2022 год. Также наше издание сообщало, что Владимир Путин оценил опыт Свердловской области в помощи семьям с особенными детьми.