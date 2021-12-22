В торговых центрах Екатеринбурга начали дарить сертификаты в фитнес-центр за вакцинацию от COVID-19

Подарки вручают только после заполнения всех документов и после прохождения вакцинации. Фото: Павел Ворожцов

С 22 декабря в Екатеринбурге стартовала городская акция по вакцинации жителей против COVID-19. Каждый вакцинированный получает в подарок сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажёрного зала крупной сети фитнес-центров в Екатеринбурге.

Как подчёркивают организаторы, акция ориентирована прежде всего на молодёжь, которая заботится о своём здоровье.

– На сегодняшний день охват всего населения в городе вакцинацией недостаточен. Задача, поставленная здравоохранением и города, и области – вакцинировать более 60 процентов населения. Только медицинские работники с этой задачей не справляются, потому что её выполнение в полной мере зависит от желания наших жителей вакцинироваться, – пояснил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Прежде чем делать прививку, человеку измеряют температуру. Фото: Павел Ворожцов

Александр Харитонов считает, что в Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему недостаточно активно прививаются от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Обладатели сертификатов смогут неделю бесплатно посещать любые залы фитнес-центра, кроме бассейна.

– Единственный клуб, на который не распространяются эти сертификаты – на Широкой Речке, потому что он полностью состоит из бассейна. Пока мы предоставили 10 000 сертификатов для прошедших вакцинацию в рамках нашей акции. Если появится новый запрос, возможно, мы предоставим ещё, – пояснила директор сети фитнес-клубов Олика Залалдинова.

Подарки в виде сертификатов планируют сделать десяти тысячам человек: каждой тысяче привитых во всех установленных точках вакцинации в Екатеринбурге. Медицинские работники, которые проводят вакцинацию от ковида в ТЦ в рамках акции, уверили журналистов «Облгазеты»: доз вакцин достаточно.

Помимо сертификата каждый вакцинированный в рамках акции получает и небольшой сувенир – красный резиновый браслет с надписью «Привит против COVID-19». Фото: Павел Ворожцов

Сертификат в фитнес-клуб можно получить, привившись в следующих торговых центрах Екатеринбурга: ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 д);

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5);

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50);

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45);

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17);

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1-й этаж). Также в акции участвует один из жилых комплексов в Академическом районе Екатеринбурга (ул. Мехренцева, 38, офис, 1-й этаж).

Чтобы получишь талончик на вакцинацию, нужно нажать на кнопку с надписью нужной вакцины. Фото: Павел Ворожцов