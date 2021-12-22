В торговых центрах Екатеринбурга начали дарить сертификаты в фитнес-центр за вакцинацию от COVID-19

С 22 декабря в Екатеринбурге стартовала городская акция по вакцинации жителей против COVID-19. Каждый вакцинированный получает в подарок сертификат на неделю бесплатного посещения любого тренажёрного зала крупной сети фитнес-центров в Екатеринбурге.
Как подчёркивают организаторы, акция ориентирована прежде всего на молодёжь, которая заботится о своём здоровье.
– На сегодняшний день охват всего населения в городе вакцинацией недостаточен. Задача, поставленная здравоохранением и города, и области – вакцинировать более 60 процентов населения. Только медицинские работники с этой задачей не справляются, потому что её выполнение в полной мере зависит от желания наших жителей вакцинироваться, – пояснил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.
Обладатели сертификатов смогут неделю бесплатно посещать любые залы фитнес-центра, кроме бассейна.
– Единственный клуб, на который не распространяются эти сертификаты – на Широкой Речке, потому что он полностью состоит из бассейна. Пока мы предоставили 10 000 сертификатов для прошедших вакцинацию в рамках нашей акции. Если появится новый запрос, возможно, мы предоставим ещё, – пояснила директор сети фитнес-клубов Олика Залалдинова.
Подарки в виде сертификатов планируют сделать десяти тысячам человек: каждой тысяче привитых во всех установленных точках вакцинации в Екатеринбурге. Медицинские работники, которые проводят вакцинацию от ковида в ТЦ в рамках акции, уверили журналистов «Облгазеты»: доз вакцин достаточно.
Сертификат в фитнес-клуб можно получить, привившись в следующих торговых центрах Екатеринбурга:
- ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 д);
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41);
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46);
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87);
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5);
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50);
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45);
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17);
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1-й этаж).
Также в акции участвует один из жилых комплексов в Академическом районе Екатеринбурга (ул. Мехренцева, 38, офис, 1-й этаж).