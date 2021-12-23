В пяти крупных муниципалитетах Среднего Урала ковидом заболели 112,5 тысячи человек

В уральской столице выявлены 253 случая заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии в Свердловской области лабораторно подтверждено 193 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди муниципалитетов по количеству заболевших жителей по-прежнему лидирует Екатеринбург.

По обновлённым данным регионального управления Роспотребнадзора, в уральской столице всего выявлено 71 557 случаев заболевания ковидом. За сутки им заразились 253 екатеринбуржца.

В Нижнем Тагиле всего заболело 16 437 жителей. В частности, за 22 декабря прирост инфицированных в этом городе составил 45 человек. В Первоуральске за этот день зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. С начала пандемии его подхватило 9 844 жителя данного населённого пункта. В Каменске-Уральском с Каменским районом за сутки заразились ковидом 39 человек (всего 8 171 случай). В Ревде, которая входит в пятёрку муниципалитетов Среднего Урала по наибольшему количеству заболевших (6 523 человек), за сутки в этом городе зарегистрировано всего семь новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в этих городах ковидом заразились 112 532 человека.

Вчера "Областная газета" писала, что в Свердловской области зафиксирован 591 новый случай заражения ковидом. Мы также сообщали, что губернатор Евгений Куйвашев принял решение отменить QR-коды в ТЦ. Такие смягчения ограничений связаны со снижением суточного числа заболевших в нашем регионе. Действуют они с сегодняшнего дня и по 20 января. Ещё одно смягчение связано с посещением кафе и ресторанов. Им снова разрешено работать в ночное время. Войти в эти заведения можно только по QR-кодам.