В России зарегистрирован препарат от коронавируса "МИР 19"

В аптеках новый препарат от ковида появится после специального исследования. Фото: Алексей Кунилов.

Минздрав России зарегистрировал препарат от ковида "МИР 19". Лекарство разработали по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой. Создали его в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА под руководством профессора Мусы Хаитова.

Полное название зарегистрированного лекарства - "Малая интерферирующая РНК". По словам Мусы Хаитова, оно предназначено для ингаляционного применения в условиях стационара. Вводится с помощью небулайзеров (устройств для превращения жидкого лекарства в аэрозоль, который нужно вдыхать в легкие). Как сообщает пресс-служба ФМБА России, особенность "МИР 19" в том, что он работает на генном уровне и избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, не затрагивая геном человека. Вероника Скворцова назвала его универсальным препаратом против разных вариантов коронавируса, в том числе омикрон-штамма.

Безопасность и эффективность "МИР 19" доказана в ходе клинических исследований. Выяснилось, что он не влияет на организм человека. Мишенью является именно вирус. Побочных реакций у пациентов не выявлено. Кроме того, препарат исследовался в стационаре в красной зоне у пациентов со средней степенью тяжести коронавируса. В результате разработчики доказали эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией.

Пока ингаляционный препарат от ковида может использоваться только в стационарах. Для того, чтобы он появился в аптеках, предстоит провести исследование. Об этом рассказала Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24". Как она отметила, исследование будет проведено по протоколу для амбулаторных пациентов. Только после этого станет возможным распространять "МИР 19" через аптеки.

Напомним, что разрешение на первую фазу клинических исследований "МИР 19" получено 30 декабря 2020 года. По её итогам зафиксирована хорошая переносимость препарата у здоровых добровольцев. 11 марта 2021 года ГНЦ «Институт Иммунологии» ФМБА получил патент на этот препарат, а 14 апреля 2021 года - официальное разрешение на проведение второй фазы клинических исследований. Она началась 26 апреля 2021 года в клинических центрах ФМБА России в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее "Областная газета" писала, что, по мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в выработке абсолютного иммунитета к ковиду поможет назальная вакцина. Также он говорил, что на разработку новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса потребуется не более 10 дней. На регуляторные процедуры и доказательства того, что вакцина безопасна и иммуногенна, понадобятся ещё 45-50 дней.