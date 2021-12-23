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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 декабря 2021, 11:26

ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от коронавируса

Медик со шприцом.

ВОЗ не рекомендует проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков от ковида. Фото: Галина Соловьёва.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков от коронавируса. Такое решение она объясняет тем, что случаев тяжёлых заболеваний среди этой возрастного группы немного.

Об этом сообщается в заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

"ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьёзных заболеваний в этой возрастной группе является низким", - говорится в этом заявлении, которое приводит ТАСС. Также из текста этого документа следует,  что прежде всего нужно слои населения из групп, которые подвержены наибольшему риску заражения.

Об отсутствии равенства в распределении вакцин рассказал на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас только половина стран - членов ВОЗ смогли до конца года привить от коронавируса 40% своего населения". Основная причину тому - перекосы в глобальных поставках вакцины. По мнению главы ВОЗ, нужны дополнительные меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Эту задачу нужно решить как можно оперативно, учитывая появление штамма "омикрон". В первую очередь, должны прививаться медики, пожилые и другие люди из групп повышенного риска, которые ещё не прошли вакцинацию.

Сегодня "Областная газета" писала, что в России зарегистрирован препарат от коронавируса "МИР 19". Также мы рассказывали о вакцине от ковида для подростков. Она создана на базе "Спутника V" и получила название "Спутник М". Вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса включена в список профилактических прививок по эпидпоказаниям в национальном календаре.

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Областная газета Свердловской области

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