Можно ли прививаться от COVID-19 кормящим матерям?

Теперь разработчики вакцины «Спутник V» разрешили прививаться препаратом и кормящим матерям. Фото: Алексей Кунилов

– Недавно я родила ребёнка, но не успела сделать прививку от коронавируса. Теперь же меня склоняют к вакцинации и в семье, и в поликлинике, но я опасаюсь, так как кормлю малыша грудью. Неужели кормящим сейчас уже можно прививаться от ковида? Не нанесёт ли это вред ребёнку?

Надежда ЮЛИНОВА (Екатеринбург)

Изначально в инструкции к вакцине «Спутник V», которой прививают основную массу российского населения, было чётко сказано, что применение данного препарата в период грудного вскармливания противопоказано. Однако в конце октября содержание инструкции несколько изменили, и теперь там значится следующее:

«Клинические данные по применению препарата "Гам-КОВИД-Вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации».

То есть в документе сказано, что влияние вакцины на грудное молоко и ребёнка неизвестно, но запрета на прививание «Спутником V» теперь всё же нет. Между тем, как выяснилось, в свердловских поликлиниках уже прививают первой российской вакциной и беременных, и кормящих. Но только ею: вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» по-прежнему противопоказаны при беременности и в период грудного вскармливания.

– Что касается беременных, то решение о возможности или невозможности вакцинации женщины принимает её акушер-гинеколог, исходя из состояния здоровья и протекания беременности, – рассказала «ОГ» пресс-секретарь Центральной городской больницы №2 в Екатеринбурге ИлонаСтародубцева. – То же самое касается кормящих матерей. Обращают внимание на то, как женщина перенесла роды, какие у неё есть хронические заболевания или, не дай бог, какие-то осложнения. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Причиной медотвода от прививки также может стать и состояние ребёнка. Однако, по мнению специалистов, в данном случае ожидаемая польза от вакцинации для матери и для ребёнка превышает потенциальный риск: сейчас болеют не только многие взрослые, но и дети разных возрастов.

– Если кормящим мамам разрешили прививаться от коронавируса, значит, вакцина прошла соответствующие клинические испытания и её компоненты не воздействуют на ребёнка через материнское молоко, – комментирует «ОГ» главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Ирина Тузанкина. – Ни одно изменение в инструкции к препаратам никогда не вносится без предварительных исследований. Каждая мама вправе сама решать, вакцинироваться ей или нет. Но всё же лучше делать это до рождения ребёнка или после наступления 22-й недели беременности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО В грудном молоке кормящих матерей с приобретённым как после болезни, так и после вакцинации иммунитетом к коронавирусу содержатся активные антитела IgG или IgA, которые могут передаваться ребёнку и защищать его от инфекции. К такому выводу пришли учёные из Медицинского центра Университета Рочестера и Нью-Йоркского университета (США). Их исследование опубликовано в американском медицинском журнале JAMA Pediatrics.

Опубликовано в №239 от 24.12.2021