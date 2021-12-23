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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 декабря 2021, 13:50

В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 584 человека

Пункт вакцинации

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 584 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 194 252 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписались 474 человека. Общее число выздоровевших достигло 167 384, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 29 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 182 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+166), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского, посёлка Уральский и Шалинского городского округа.

За предыдущие сутки в Свердловской области 591 человек заболели COVID-19. Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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