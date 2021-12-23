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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 декабря 2021, 13:57

Коронавирусную инфекцию за сутки в России подхватили 25 667 человек

Женщина в маске

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 25 667 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 318 650 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё                       3 062 человека. В Свердловской области, которая находится на шестом месте в списке регионов, заболело 584 жителя.

Из больниц выписался уже 9 139 166 россиян, из которых 41 645 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 002 жизни. За всё время пандемии в России число жертв COVID-19 составило 30 271 житель.

Отметим, что днём ранее в России выявили 25 264 новых пациента.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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