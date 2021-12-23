Красноуфимцы получают за вакцинацию от ковида сертификаты в магазин и билеты в бассейн

Привитые красноуфимцы получат билет в бассейн или сертификат в магазин. Фото: Павел Ворожцов.

В Красноуфимске стартовала акция по стимулированию его жителей к вакцинации от ковида. Проходит она два дня - сегодня и завтра.

Участвовать в ней могут жители, пришедшие 23 и 24 декабря в пункт вакцинации в семейном торговом центре "Фактория" (ул. Озёрная, 22). При этом неважно, привьются эти горожане от гриппа или от коронавируса (впервые). Тут же, сразу же после вакцинации, они гарантированно получат подарочный сертификат номиналом 250-300 рублей в универсальный магазин или билет на бесплатное посещение бассейна физкультурно-оздоровительного центра "Сокол". Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе администрации Красноуфимска.

Средства на поощрение жителей, которые заботятся о своём здоровье, выделены из городского бюджета. Всего на сегодняшний день в Красноуфимске привито 22 432 человека старше 18 лет. Это 74,4% от общего количества взрослых горожан.

Часы работы пункта вакцинации в СТЦ: в будни - с 10:00 до 17:00, в выходные - с 9:00 до 15:00.

Ранее стало известно, что кировградские пенсионеры получат по 300 рублей за вакцинацию от COVID-19. Также наше издание рассказывало о том, что в выездных пунктах вакцинации Екатеринбурга стартовала новогодняя акция. По её условиям жители уральской столицы после прививки могут получить сертификат на неделю бесплатного посещения фитнес-зала.