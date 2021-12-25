На три города Свердловской области приходится 60% случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 194 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 576 человек заболели COVID-19. Наибольшее число больных зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург -71 980 (+257),
2. Нижний Тагил - 16 542 (+58),
3. Каменск-Уральский и Каменский район - 8 245 (+33),
4. Первоуральск - 9 902(+29),
5. Краснотурьинск - 1 666 (+13),
6. Верхняя Салда - 1 595 (+13).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 13 заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 30 декабря можно здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале