На три города Свердловской области приходится 60% случаев заражения COVID-19

В регионе можно бесплатно привиться от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 194 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 576 человек заболели COVID-19. Наибольшее число больных зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург -71 980 (+257),

2. Нижний Тагил - 16 542 (+58),

3. Каменск-Уральский и Каменский район - 8 245 (+33),

4. Первоуральск - 9 902(+29),

5. Краснотурьинск - 1 666 (+13),

6. Верхняя Салда - 1 595 (+13).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 13 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 30 декабря можно здесь.