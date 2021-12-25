В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 571 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 571 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 195 399 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области выписались 486 пациентов.

За предыдущие сутки в Свердловской области 576 человек заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 30 декабря можно здесь.