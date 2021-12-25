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25 декабря 2021, 13:05

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 24 946 человек

Женщина на дороге

Пенсионеры болеют чаще всего. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 24 946 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 368 299 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё                       2 714 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболел 571 житель.

Из больниц выписались уже 9 222 486 россиян, из которых 42 107 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 981 жизнь. За всё время пандемии в России скончалось 303 250 жителей, у который был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 24 703 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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