В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 564 человек

Необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Алексей Кунилов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 564 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 195 963 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписались 489 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 168 840, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 29 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 268 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+219), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

За предыдущие сутки в Свердловской области 571 человек заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 30 декабря можно здесь.