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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 декабря 2021, 13:36

За сутки в России коронавирусом заболел 23 721 житель

Люди на остановке

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватил 23 721 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 392 020 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё                      2 180 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболело 564 жителя.

Из больниц выписались 9 259 771 россиянин, из которых 37 285 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 968 жизней. За всё время пандемии в России скончалось 304 218 жителей, у который был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 24 946 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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