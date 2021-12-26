За сутки в России коронавирусом заболел 23 721 житель

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватил 23 721 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 392 020 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 180 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболело 564 жителя.

Из больниц выписались 9 259 771 россиянин, из которых 37 285 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 968 жизней. За всё время пандемии в России скончалось 304 218 жителей, у который был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 24 946 новых пациентов.