За сутки в Свердловской области выявили 554 случая коронавируса

Менее 600 новых случаев коронавируса в регионе выявляют с 21 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 554 случая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 27 декабря. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 196,5 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 169 тысяч свердловчан, в том числе 478 - за последние сутки. На лечении остаются более 18 тысяч человек. Состояние около 500 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+225), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского районов, Ачита, Байкалово, Белоярского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Гарей, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, посёлков Малышева и Уральский, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Таборинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского, Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 196 517", - сообщили в региональном оперштабе.

За всё время скончались 9,3 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 30 летальных исходов.

Накануне стало известно о 564 заразившихся, 489 выздоровевших и 29 скончавшихся.