Ещё 23 210 россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время около 9,3 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 23 210 человек. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 415 230.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу за сутки внесено жителей Москвы - 2 239 человек. Свердловская область с 554 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку среди регионов.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время около 9,3 миллиона россиян, в том числе 33 715 человек - за последние 24 часа. Скончались более 305,1 тысячи жителей страны, за последние 24 часа стало известно о 937 летальных исходах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 238,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 371 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,4 млн человек.

Накануне стало известно о 23 721 заболевшем россиянине, 37 285 выписавшихся из больниц и 968 скончавшихся.