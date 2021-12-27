Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 декабря 2021, 13:57

Ещё 23 210 россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Машина реанимационной помощи

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время около 9,3 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 23 210 человек. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 415 230.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу за сутки внесено жителей Москвы - 2 239 человек. Свердловская область с 554 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку среди регионов.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время около 9,3 миллиона россиян, в том числе 33 715 человек - за последние 24 часа. Скончались более 305,1 тысячи жителей страны, за последние 24 часа стало известно о 937 летальных исходах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 238,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 371 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,4 млн человек.

Накануне стало известно о 23 721 заболевшем россиянине, 37 285 выписавшихся из больниц и 968 скончавшихся.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.12.2021, 13:57 / Общество
Ещё 23 210 россиян попали в официальную статистику по COVID-19
27.12.2021, 13:54 / Общество
Главная магистраль Уралвагонзавода стала "проспектом Трудовой Доблести"
27.12.2021, 13:32 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 554 случая коронавируса
27.12.2021, 13:29 / Общество
Главный синоптик Уралгидромета подвела климатические итоги 2021 года
27.12.2021, 13:24 / Общество
Жители посёлка под Екатеринбургом испытывают трудности с электричеством