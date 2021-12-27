«Работа с мозгом – это искусство»: нейрохирург из Екатеринбурга – о красоте и болезнях самого главного органа человека

Александр Шамов считает, что человечество создаст технологии, которые сейчас кажутся фантастическими, например, интерфейс-мозг, или киборга Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ впервые наградил уральских врачей специальными премиями в рамках Года медицинского работника. Среди 60 выдающихся докторов награду получил нейрохирург с 30-летним стажем, заведующий нейрохирургическим отделением городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге Александр ШАМОВ. В разговоре с журналистом «ОГ» он рассказал о том, как попал в нейрохирургию, какие операции любит проводить больше всего и что считает настоящим кошмаром.

Случайности

– У вас в принципе с руками всё нормально. Не хотите ли заняться нейрохирургией? – Александру Шамову было всего 25 лет, когда он услышал этот вопрос.

Шёл 1991 год. В ГКБ №40 только что освободилось место нейрохирурга. А в больнице как раз оказался молодой специалист, который грезил о мозге. Так что нет ничего удивительного в том, что уже через четыре недели он сделал первую в своей жизни операцию.

– Я просто оказался рядом – это случайность, – улыбается доктор спустя 30 лет работы и тысячи операций на мозге и позвоночнике.

Случайностью врач считает и момент, когда он определился с будущей профессией. На собеседовании при поступлении в Свердловский медицинский институт (ныне Уральский государственный медицинский университет) абитуриент Шамов внезапно заявил декану лечебного факультета, знаменитому хирургу, который занимался эпилепсией, Владиславу Скрябину, что хочет быть нейрохирургом.

– Космонавтом я точно в детстве не хотел стать, – говорит Александр Шамов. – Со школы меня интересовали нейронауки: психология, неврология, нейрохирургия. Ещё мне нравилось всё красивое в природе, а мозг – это, конечно, её бриллиант. Он показался таким интересным, потому что функционирующий мозг – это как живой компьютер, это будит воображение, мешает спать, хочется узнать, как он работает.

В медицину Александра подтолкнула и некая семейственность: его мама работала неонатологом – лечила младенцев, ставила капельницы новорождённым.

– Я наблюдал, как мама исчезала и появлялась, и понимал, что врач может понадобиться пациенту в любое время. Но меня это не оттолкнуло, – говорит нейрохирург.

После окончания института в 1989 году Александр попал в диагностическую службу при нейрохирургическом отделении больницы №40. В то время у медиков ещё не было ни магнитно-резонансной томографии (МРТ), ни компьютерной томографии (КТ), поэтому одним из самых информативных методов исследования головного мозга была ангиография (введение контрастного вещества в сосуды, питающие мозг, и одновременное выполнение рентгеновских снимков). Начинающий врач обучился этому, а уже через два года его пригласили занять должность нейрохирурга.

Место для души

Александр Шамов заводит нас в операционную. Доступ посторонним сюда, конечно, ограничен, но нас во всей защитной одежде ненадолго пускают. В центре комнаты лежит пациент, над его головой в хирургическом костюме орудует инструментом врач Сергей Порыгин.

– Здесь заканчивается операция, – комментирует происходящее доктор Шамов. – Нейрохирург Владимир Колотвинов удалил очень сложную опухоль, а сейчас второй доктор зашивает рану.

Рядом с хирургом на столе лежат микроинструменты, бинты, пинцеты, сосудистые зажимы. Но самый главный инструмент нейрохирурга – микроскоп – стоит у окна. Это огромный прибор на колёсиках с большим монитором, от привычного микроскопа здесь только два окуляра. Аппарат даёт 20-кратное увеличение, может снимать фото и видео в высоком качестве.

– При таком увеличении мы видим все структуры, мельчайшие сосуды, извилины, все спайки, – увлечённо рассказывает Александр Шамов. – Всё это синхронно дышит – да, мозг двигается в такт дыхательным движениям, одновременно наслаивается частота сердцебиения. Для нейрохирурга работа с мозгом – это искусство. Как скульптор ты должен отсечь всё лишнее, больное, чтобы мозг стал здоровым и жизнь человека улучшилась.

– Спустя 30 лет работы можете ли вы сказать, что же такое мозг?

– Нет, – отвечает нейрохирург. – Мозг – всё ещё загадка, она не по силам одному человеку. Её пытаются разгадать по всему миру с помощью современных технологий. Я думаю, в ближайшем будущем мы сможем возвращать автономность парализованному человеку, зрение или слух, работу рук и ног. Возможно, будет даже передача мыслей от человека к человеку.

Кошмар нейрохирурга

Уже сейчас в арсенале нейрохирурга множество технологий, которые могут улучшать работу мозга. Технологический прогресс шагнул настолько далеко с прихода Александра Шамова в профессию в 1990-х годах, что творить настоящие чудеса врачи могут уже сейчас. Например, излечить одно из самых распространённых заболеваний мозга – эпилепсию.

– Здоровый мозг включает режимы торможения и возбуждения в нужные моменты, а у эпилептика он работает неправильно, – объясняет доктор Шамов. – В УрФО – порядка 40 тысяч потенциальных пациентов с эпилепсией. Кто-то знает об этом, кто-то нет, потому что эпилепсия многолика. Она проявляется очень сильными переживаниями, приступами, судорогами. Известными эпилептиками были Фёдор Достоевский, Юлий Цезарь, Александр Македонский.

Чтобы вылечить такого пациента, нужна особая технология – под ключицу ставят маленький генератор. От него импульсы по тонкому проводу передаются на нерв и стимулируют его работать в правильном режиме. Тогда больной мозг исправляется, человек чувствует себя лучше. Александр Шамов провёл уже восемь таких операций и надеется, что министерство здравоохранения Свердловской области вскоре профинансирует эту программу и таким пациентам удастся помогать чаще.

Нейрохирург признаётся, что готов заниматься любыми новыми операциями на мозге или позвоночнике. Но есть у него и любимые процедуры.

– Во-первых, операция должна быть короткой – длиться час-полтора, – рассказывает доктор. – Во-вторых, она должна быть красивой: когда не повреждён ни один мельчайший сосуд, всё проведено аккуратно. В-третьих, – максимально эффективной, чтобы человек пришёл с проблемой и ушёл без неё. Поэтому моя самая любимая операция – при невралгии тройничного нерва, когда пациенты испытывают сильнейшие боли в лице. Ведь в большинстве случаев нейрохирурги не спасают жизнь, а улучшают её качество. Например, была опухоль с кулак в голове, мы её убрали, и человек забыл об этом на всю жизнь. Естественно, без операции рост такой опухоли рано или поздно привёл бы человека к смерти.

Александр Шамов посвящает работе практически всё время. Одна-две операции каждый рабочий день, иногда срочные вызовы по выходным и праздникам. На полноценное хобби в таком графике места не найти, но это не волнует врача.

– Вам, наверное, работа ещё и снится? – интересуюсь.

– Снится, – смеётся доктор. – И самое страшное, когда во сне проводишь операцию дома, а там же нет стерильности. Вот это просто кошмар.

Нейрохирург Владимир Колотвинов и его ассистентка Александра выполняют операцию на мозге Фото: Галина Соловьёва

По словам нейрохирурга, информация равномерно распределена по всему объёму мозга. Фото: Галина Соловьёва

14 часов в операционной

Вечером в пятницу 5 июля 2009 года 16-летний Ваня Чепелев вернулся со дня рождения своего друга и у него случился геморрагический инсульт – в голове взорвался сосуд. Парню до этого поставили диагноз – врождённую артериовенозную мальформацию (нарушение сосудов мозга), и с 2007 года у него начались приступы эпилепсии. С ними удавалось справляться, но на этот раз всё оказалось серьёзнее.

– Я вызвала скорую, а мне сказали, что у такого молодого не может быть инсульта. Но это он и был! – вспоминает тот день мама Ивана Нина Чепелева. – У сына уже не шевелились левые рука и нога, глаза закатились, он не говорил, а только показывал на голову – болела сильно.

Из Североуральска скорая привезла Ивана в Краснотурьинск. Там сделали КТ и вынесли вердикт – не выживет. «Не спасти его уже – гематома большая, полголовы в крови», – объясняли медики Нине Чепелевой. Но в итоге парня доставили в ГКБ №40 в Екатеринбурге, а на работу посреди ночи вызвали нейрохирургов Александра Шамова и Владимира Колотвинова.

– У ребёнка был сосудистый клубок плюс скопление крови, мозг был передавлен до комы, и где-то в этом месиве проходили нормальные сосуды, – рассказывает Александр Шамов. – Нужно было убрать всё лишнее, делали это под микроскопом на продолжающемся кровотечении. Мальчику тогда пустили около пяти литров крови.

Из операционной хирурги вышли только через 14 часов. Пациент был спасён.

– Это было чудо! Как Ваню вытащили, я даже не представляю, – говорит Нина Чепелева. – До инсульта мы обращались за лечением в московский центр нейрохирургии имени Бурденко, но там нам отказали, потому что посчитали, что сына не спасти. А в Екатеринбурге всё бесплатно сделали и наблюдают до сих пор. Александр Юрьевич нас продолжает консультировать. У меня есть его телефон – сколько раз я ему звонила среди ночи, и он нас принимал. Мне тогда сказали, что таких пациентов, как Ваня, они вообще не забывают.

Сейчас Ивану Чепелеву 28 лет, он ходит на работу, строит дом. Его левая рука не восстановилась, но, вопреки страшному диагнозу, правая рука и ноги здоровы. Ежегодно нейрохирурги ГКБ-40 проводят более 3 000 операций (в их числе более 900 — по удаление опухолей и аневризм, 300 операций на сонных артериях, более 1 000 операций на позвоночнике и другие).

Александр Шамов показывает современный микроскоп, который используется при операциях на мозге Фото: Галина Соловьёва

«Облгазета» завершает проект «Народный врач» В рамках Года медицинского работника, которым губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год в нашем регионе, под рубрикой «Народный врач» в «ОГ» вышли материалы о 14 свердловских медиках, которые имеют богатый профессиональный опыт и широкое признание среди пациентов и коллег. Это были хирург, онколог, офтальмолог, маммолог, фельдшер, ортопед, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, анастезиолог-реаниматолог, терапевт, невролог и другие выдающиеся специалисты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Качканара и Ирбитского района.

Все инструменты нейрохирургов крошечных размеров: микропинцеты и зажимы Фото: Галина Соловьёва

В отделении нейрохирургии ГКБ №40 Александр Шамов работает уже более 30 лет Фото: Галина Соловьёва