Президент России поручил продолжить в 2022 году допвыплаты медикам

В Свердловской области 2021-й год был объявлен Годом медицинского работника. Фото: Галина Соловьёва

Президент РФ Владимир Путин поручил продолжить поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, в 2022 году. Кроме того, в новогодние праздники медикам назначат выплаты в двойном размере.

Поручения даны Правительству РФ по итогам совещания с членами кабмина. До 30 декабря глава государства ждёт доклад по этим вопросам.

"Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания; установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно", - говорится в перечне поручений Президента России, опубликованных сегодня на сайте Кремля.

Кабмину и региональным властям также поручено обеспечить своевременную выплату зарплаты по итогам новогодних каникул медикам. По этому пункту Владимир Путин ждёт доклад до 15 марта 2022 года.

Напомним, что в Свердловской области 2021-й год был объявлен Годом медицинского работника. Впервые были присуждены премии губернатора 66 врачам. Они получат от 160 до 270 тысяч рублей.

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