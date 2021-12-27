В Красноуфимском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

ФАП оснащён необходимым медицинским оборудованием в соответствии со стандартами лечения. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В деревне Усть-Баяк Красноуфимского района открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). На эти цели затрачено более 7 млн рублей.

Раньше ФАП в населённом пункте, в котором проживает 411 человек, находился в здании сельской администрации и уже давно не соответствовал необходимым требованиям. Строительство нового объекта выполнено в рамках установок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт возведён с использованием сберегающих технологий. Как сообщает департамент информполитики региона, в помещениях тепло, в них достаточно освещения. Кроме того, в новом здании соблюдены нормы санитарно-эпидемиологического режима, обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Объект оснащён необходимым медицинским оборудованием в соответствии со стандартами лечения. Рабочее место фельдшера подключено к информационным системам, что очень удобно, поскольку можно оперативно получить результаты исследований, записаться на консультации к узким специалистам, в том числе с использованием телемедицины.

Как отметила начальник отдела территориального развития регионального Минздрава Наталья Трошкова, модульный ФАП открылся в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области" для обеспечения оптимальной доступности для населения. По ее словам, благодаря этому улучшились условия труда фельдшера, а использование современного оборудования позволит расширить спектр оказания медицинской помощи. Она пожелала жителям деревни Усть-Баяк здоровья, активного участия в вакцинации, диспансеризации и других профилактических мероприятиях и выразила надежду, что долгожителей в этом населённом пункте станет больше.

В ноябре "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев поручил построить модульный ФАП в деревне Гайны. А летом мы сообщали, что такой фельдшерско-акушерский пункт открылся вотдалённом селе Андрюшино Гаринского ГО. Также наше издание рассказывало о том, как работают передвижные ФАП на Среднем Урале.