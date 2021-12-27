Жителям отдалённых российских посёлков COVID-сертификаты будут доставлять в печатном виде

По словам председателя Совета Федерации, говорить об эффективности закона о едином сертификате вакцинации пока рано. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что регионы возьмут на себя работу по доставке сертификатов о вакцинации в отдалённые населённые пункты, где нет МФЦ. Это также коснётся граждан, у которых нет выхода в Интернет.

Об этом Валентина Матвиенко рассказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты парламента.

"Что касается людей, у которых нет смартфонов, которые живут в отдаленных местах, в этом случае будет обязательство регионов в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места, в отдаленные поселки. Письменную форму сертификата переболевших или вакцинированных можно будет получить в МФЦ", - передаёт слова председателя Совфеда ТАСС.

При этом Валентина Матвиенко отметила, что в случае с отдельными категориями граждан, например, военными, которые выполняют особую миссию и персональные данные которых не должны разглашаться, будут действовать иные правила доставки сертификата. По словам председателя Совета Федерации, говорить об эффективности закона о едином сертификате вакцинации пока рано, потому что перед вторым чтением в Госдуме документ ещё будет дорабатываться.

"Полагаю, что такой закон нужно принимать и обсуждать максимально открыто. Это тот случай, когда мнение граждан должно быть определяющим", - добавила Валентина Матвиенко.

Напомним, закон о QR-кодах был принят нижней палатой парламента в первом чтении 16 декабря. На следующий день, выступая на пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доработать документ с учётом мнения россиян.

К слову, в России с 16 ноября начали выдавать QR-коды в печатном формате через МФЦ.