Евгений Куйвашев отменил QR-коды в свердловских ресторанах и фитнес-залах до 15 января

Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда антиковидных ограничений на территории региона. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда антиковидных ограничений на территории региона. Он, в частности, разрешил посещать рестораны, парикмахерские и фитнес-залы без QR-кода в период с 28 декабря по 15 января.

Согласно указу №769-УГ, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, вплоть до 15 января сертификаты о вакцинации не будут также требовать при посещении объектов розничной торговли, прачечных, химчисток, салонов красоты, массажных салонов, общественных бань, саун, соляриев, детских развлекательных центров, детских игровых комнат и детских лагерей дневного пребывания.

Как заявил Евгений Куйвашев у себя в Instagram, в регионе также разрешается 100-процентная заполняемость кинозалов.

"Кинотеатрам разрешим 100-процентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами. Вход в торговые центры - по-прежнему свободный до 20 января. Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией", - пишет губернатор.

Кроме того, с 28 декабря по 20 января не будет действовать запрет на работу заведений общепита ночью. То есть, посещать кафе и рестораны можно будет и в период с 23:00 до 6:00.

Документ вступает в силу 28 декабря.

Фото: интернет-портал правовой информации Свердловской области

Напомним, 21 декабря был опубликован указ об отмене QR-кодов в свердловских ТЦ с 22 декабря по 20 января.