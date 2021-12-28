В Берёзовском более 5 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Более 5 тысяч заболевших выявлено только в шести свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Берёзовском число инфицированных COVID-19 перевалило за 5 тысяч.

Такое число заразившихся и более выявлено только в шести муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (зарегистрировано 72 580 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (16 697),

Первоуральск (9 958),

Каменск-Уральский и Каменский район (8 349),

Ревда (6 588),

Берёзовский (5 037).

Накануне в Свердловской области выявили 554 случая коронавируса. Менее 600 новых ковид-пациентов в регионе выявляют с 21 декабря. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 196,5 тысяч.

Читайте также:

Евгений Куйвашев отменил QR-коды в свердловских ресторанах и фитнес-залах до 15 января.