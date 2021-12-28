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28 декабря 2021, 08:50

В Берёзовском более 5 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Семья в масках пришла за покупками в магазин

Более 5 тысяч заболевших выявлено только в шести свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Берёзовском число инфицированных COVID-19 перевалило за 5 тысяч.

Такое число заразившихся и более выявлено только в шести муниципалитетах. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 72 580 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (16 697),
  • Первоуральск (9 958),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (8 349),
  • Ревда (6 588),
  • Берёзовский (5 037).

Накануне в Свердловской области выявили 554 случая коронавируса. Менее 600 новых ковид-пациентов в регионе выявляют с 21 декабря. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 196,5 тысяч.

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Областная газета Свердловской области

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