Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
28 декабря 2021, 09:21

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ

Таблетки от простуды

Большинство заразившихся ОРВИ - 58% - по-прежнему дети. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями. В Екатеринбурге выявлено меньше простудившихся, чем на той неделе, но больше пациентов с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония".

В предпоследнюю неделю декабря ОРВИ подхватили 43 190 свердловчан. Это выше эпидпорога на 52,4% и ниже уровня прошлой недели на 17%. Большинство заразившихся - 58% - по-прежнему дети. На Екатеринбург приходится более 18 тысяч простудившихся. Это выше уровня эпидпорога на 19,3% и ниже уровня прошлой недели на 21,8%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ свердловским школам было рекомендовано уйти на каникулы с 25 декабря.

Заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась по области на 12,8%, но при этом в Екатеринбурге выросла на 3,4%. Всего за семь дней выявлено 1 144 случая, 590 пациентов приходятся на столицу Урала.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.12.2021, 09:21 / Общество
В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ
28.12.2021, 08:50 / Общество
В Берёзовском более 5 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам
28.12.2021, 08:27 / Общество
В Екатеринбург доставили Вифлеемский огонь
28.12.2021, 07:40 / Общество
Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно проехать на трамвае в новогоднюю ночь
27.12.2021, 23:55 / Общество
В Нижнем Тагиле зажглась главная городская ёлка