Большинство заразившихся ОРВИ - 58% - по-прежнему дети. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями. В Екатеринбурге выявлено меньше простудившихся, чем на той неделе, но больше пациентов с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония".

В предпоследнюю неделю декабря ОРВИ подхватили 43 190 свердловчан. Это выше эпидпорога на 52,4% и ниже уровня прошлой недели на 17%. Большинство заразившихся - 58% - по-прежнему дети. На Екатеринбург приходится более 18 тысяч простудившихся. Это выше уровня эпидпорога на 19,3% и ниже уровня прошлой недели на 21,8%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ свердловским школам было рекомендовано уйти на каникулы с 25 декабря.

Заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась по области на 12,8%, но при этом в Екатеринбурге выросла на 3,4%. Всего за семь дней выявлено 1 144 случая, 590 пациентов приходятся на столицу Урала.