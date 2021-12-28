За последние сутки в России коронавирусом заболели 21 922 человека

По количеству инфицированных Свердловская область на четвёртом месте среди регионов. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки ковид подхватили 21 922 россиянина. Общее количество инфицированных в нашей стране достигло 10 437 152 человека.

Лидирует по количеству заболевших Санкт-Петербург. В городе на Неве коронавирусом, по оперативным данным, заразились 1802 человека. Свердловская область по числу инфицированных - 544 человека - на четвёртом месте среди регионов.

С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц 9 337 447 россиян, в том числе за последние сутки - 43 961 человек. Скончались 306 090 жителей страны. В частности, за последние 24 часа жертвами ковида стали 935 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 239 млн тестов на коронавирус, в том числе 306 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 372 465 человек.

Днём ранее в нашей стране коронавирус в России подтвердили у 23 210 человек.