Вакцину для подростков и препарат "Мир-19" включили в рекомендации для борьбы с COVID-19

Препарат "Мир-19" предназначен для стационаров. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав РФ обновил методические рекомендации для лечения коронавирусной инфекции. В 14-ю версию документа включены препарат "Мир-19" и вакцина для подростков с 12 лет "Спутник М".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Также в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом штамме коронавируса – "омикрон".

Напомним, российский препарат "Мир-19" был зарегистрирован на прошлой неделе. Он предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара.

Вакцина "Спутник-М" получила регистрацию в конце ноября. Ей можно прививать подростков от 12 до 17 лет. "Областная газета" рассказывала, когда в России начнётся вакцинация детей, а также о возможных последствиях.