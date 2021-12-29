На Среднем Урале более 197 тысяч заразившихся коронавирусом: статистика по городам

В Екатеринбурге зарегистрировали уже 72 791 человека, заразившегося коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. За всё время пандемии в области выявлен 197 061 случай заражения COVID-19.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в Екатеринбурге зарегистрировали уже 72 791 человека, заразившегося коронавирусом - это максимум среди всех муниципалитетов региона. Далее в антирейтинге идут Нижний Тагил с 16 759 случаями и Первоуральск с 9 976 заболевшими. Замыкают пятёрку лидеров Каменск-Уральский и Каменский район (8 365) и Ревда (6 593).

В топ-10 также находятся:

Берёзовский (5 038);

Реж (4 804);

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 412);

Камышлов и Камышловский район (3 771);

Верхняя Пышма (3 342).

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 544 новых пациента с ковидом.

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