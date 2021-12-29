На Среднем Урале более 197 тысяч заразившихся коронавирусом: статистика по городам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. За всё время пандемии в области выявлен 197 061 случай заражения COVID-19.
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в Екатеринбурге зарегистрировали уже 72 791 человека, заразившегося коронавирусом - это максимум среди всех муниципалитетов региона. Далее в антирейтинге идут Нижний Тагил с 16 759 случаями и Первоуральск с 9 976 заболевшими. Замыкают пятёрку лидеров Каменск-Уральский и Каменский район (8 365) и Ревда (6 593).
В топ-10 также находятся:
- Берёзовский (5 038);
- Реж (4 804);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 412);
- Камышлов и Камышловский район (3 771);
- Верхняя Пышма (3 342).
Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 544 новых пациента с ковидом.
Читайте также:
За два года на борьбу с COVID-19 в Свердловской области было потрачено почти 50 миллиардов.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале