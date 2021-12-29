Минздрав РФ рекомендовал планировать беременность через 28 дней после прививки от ковида

В свердловских больницах уже прививают первой российской вакциной и беременных (с 22 недели), и кормящих. Фото: Александр Зайцев

Минздрав РФ рекомендует пройти вакцинацию от коронавируса на этапе планирования беременности. Планировать лучше всего через 28 дней после первой прививки.

В министерстве отмечают, что данных о негативном влиянии вакцин от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин по-прежнему нет, а вот перенесение инфекции может влиять на дальнейшее здоровье.

"На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции", - приводит слова министерства ТАСС.

Добавим, что ведомство внесло дополнения в методические рекомендации об организации оказания медпомощи беременным, роженицам и новорождённым при COVID-19.

"В частности, при тяжёлой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия (кислородотерапия - прим. ред.), необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде - 90% или выше", - рассказали также в Минздраве.

Ранее "Областная газета" выясняла, можно ли прививаться от COVID-19 кормящим матерям. Сейчас в инструкции к "Спутник V" указано, что влияние вакцины на грудное молоко и ребёнка неизвестно, но запрета на прививание нет. В свердловских больницах уже прививают первой российской вакциной и беременных (с 22 недели), и кормящих. Вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" всё ещё противопоказаны.