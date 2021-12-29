Под куполом Екатеринбургского цирка может появиться смотровая площадка

Екатеринбургский цирк имени Филатова планируется реконструировать за три года, к концу 2024 года. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбургском цирке рассматривают возможность после реконструкции открыть смотровую площадку под куполом. Сейчас готовится проектная документация.

По словам директора Екатеринбургского государственного цирка Тамары Бортниковой, идея создать площадку появилась ещё весной, когда под куполом состоялось несколько фотосессий.

"Поскольку у нас проводится именно реконструкция, мы можем предлагать разные варианты трансформации здания. В настоящее время мы предложили проектировщикам рассмотреть возможность создания смотровой площадки на крыше цирка, проект сейчас в работе. Очень бы хотелось подарить жителям города возможность оценить красоту нашего города и купола цирка. Это новый формат взаимодействия со зрителями, современный и уникальный", - передаёт её слова пресс-служба учреждения.

Добавим, в августе "Областная газета" сообщала о планах Екатеринбургского цирка уйти на капремонт в 2022 году. Стоимость реконструкции здания оценивалась в 2 млрд 458 млн рублей. Позже, когда был объявлен конкурс, максимальная цена контракта на проведение работ составила 2 млрд 250 млн рублей. Готовность взяться за ремонт за эти деньги изъявила компания "Равелин".

В ноябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Екатеринбургский цирк имени Филатова планируется реконструировать за три года, к концу 2024 года. Он отметил, что здание цирка – одна из визитных карточек города.

"Ажурный декоративный купол видно практически из любой его точки. Специалисты говорят, что по своим акустическим характеристикам – это один из лучших цирков в Европе. На арене цирка выступают лучшие артисты России и мира. Здесь можно проводить самые сложные акробатические постановки, а интерьер здания отделан уральским камнем", – говорится в посте.

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